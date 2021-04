VG Birkenfeld erweitert Angebot: Neues Corona-Testzentrum am Umwelt-Campus

Die VG hat als Betreiberin ein drittes Corona-Schnelltestzentrum auf ihrem Gebiet eingerichtet. Ab sofort gibt es dieses Angebot auch am Umwelt-Campus in Neubrücke. Im dortigen Kommunikationsgebäude können sich Bürger künftig dienstags von 11.30 bis 13 Uhr sowie mittwochs von 16.30 bis 18 Uhr testen lassen.

Die VG-Verwaltung weist zudem auf erweiterte Öffnungszeiten ihres Schnelltestzentrums im neuen Feuerwehrgerätehaus Birkenfeld (Brückener Straße 15, Einfahrt über die Straße in Richtung Buhlenberg) am Sonntag, 2. Mai, hin. Dort werden an diesem Tag von 10 bis 12 Uhr sowie von 17 bis 19 Uhr Proben genommen. Außerdem ist das Schnelltestzentrum montags bis freitags von 16.30 bis 18 Uhr geöffnet. Samstags ist es geschlossen.

Angelaufen ist am Dienstag zudem der Betrieb im unter der Regie der VG stehenden Schnelltestzentrum in der Grundschulturnhalle Niederbrombach. Dessen nächste Öffnungstage sind jeweils von 16.30 bis 18 Uhr am Donnerstag, 6. Mai, Dienstag, 11. Mai, Freitag, 14. Mai, Dienstag, 18. Mai, Donnerstag, 20. Mai, Dienstag, 25. Mai, und Donnerstag, 27. Mai. Ab dem 9. Mai ist es zudem sonntags ebenfalls jeweils von 16.30 bis 18 Uhr geöffnet. In allen drei Zentren ist keine vorherige Anmeldung erforderlich. Bürger können sich einmal pro Woche kostenlos testen lassen.

In Birkenfeld gibt es zudem noch ein zweites Schnelltestzentrum, das unter der Regie des DRK-Kreisverbands steht. Dieses befindet sich im DRK-Heim (Henry-Dunant-Haus) in der Brückener Straße 22. Es ist montags, mittwochs und freitags von 14 bis 20 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

Die Spitzweg-Apotheke in Hoppstädten-Weiersbach führt zudem jeden Samstag von 9 bis circa 11 Uhr in der Halle des Gemeindezentrums Schnelltests durch. Um von diesem Angebot Gebrauch zu machen, bittet das Team der Spitzweg-Apotheke Interessierte unter Tel. 06782/981.270 um vorherige Anmeldung. Weil am Samstag, 1. Mai, ein Feiertag ist, gibt es für den nächsten Termin eine Ausnahmeregelung. Die Schnelltests im Gemeindezentrum finden bereits am heutigen Freitag von 15 bis 18 Uhr statt. ax/cro