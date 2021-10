VG Birkenfeld VG Birkenfeld: Drei Schnelltestzentren ab Montag geschlossen Die VG-Verwaltung informiert darüber, dass die unter ihrer Regie betriebenen Corona-Schnelltestzentren in Birkenfeld (neues Feuerwehrgerätehaus), Niederbrombach (Grundschulturnhalle) und Brücken (alte Schule) ab Montag, 11. Oktober, vorläufig geschlossen werden. „Schnelltests werden ab der nächsten Woche bundesweit nicht mehr kostenlos angeboten.

Durch die vorläufige Schließung reagiert die Behörde auf den erheblich steigenden bürokratischen Mehraufwand. Zudem geht sie davon aus, dass die Nachfrage durch die neuen Vorgaben stark einbrechen wird“, heißt es zur Erklärung. In der Stadt Birkenfeld soll in Kürze dennoch wieder ein Testzentrum der VG öffnen. Aufgrund notwendiger Baumaßnahmen wird dieses jedoch nicht in den Räumen des bisherigen Testzentrums im Feuerwehrhaus sein“, teilt die Verwaltung weiter mit.