Die von der VG Birkenfeld forcierten Pläne, in eigener Regie Schnelltests an Schulen und Kitas vorzunehmen, sind vorerst auf Eis gelegt. VG-Bürgermeister Bernhard Alscher ist darüber sehr verärgert und wirft dem Land vor, dass es die Kommunen bei der Corona-Bekämpfung sogar behindere. Er habe am Montag zunächst Kontakt mit dem Bildungsministerium aufgenommen und von der Abteilungsleiterin für Grundschulen auch die Zusage zum Testen erhalten, schildert Alscher.