Als Mitte Juli ein Orkan über das Nordsaarland zieht, ist die Anschaffung einer neuen Telefonanlage für die VG-Verwaltung schon geplant. Doch das Unwetter und ein Überspannungsschaden an diesem Abend machen eine Ersatzbeschaffung dringend notwendig, wie VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser noch an diesem Juliabend in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses bekräftigte.