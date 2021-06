VG Baumholder: Nutzungsordnung für Jugendzentrum kommt

Das Baumholderer Jugendzentrum ist ein Sorgenkind seiner Eigentümerin, der VG Baumholder. An allen Ecken und Enden gibt es Sanierungsstau, Das Dach ist undicht, stellenweise tropft Regenwasser auf den Fußboden, die Wände sind lädiert, die Heizung veraltet, die Elektronik beschädigt und der Keller modrig. In naher Zukunft muss und soll etwas passieren. Im aktuellen Haushalt sind zumindest schon einmal Planungskosten eingestellt (die NZ berichtete). Doch in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses ging es um etwas anderes: Es galt, über eine Nutzungsordnung abzustimmen, die künftig klare Regeln schaffen soll.