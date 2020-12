VG Baumholder

Die Frage, ob die Verbandsgemeinde Baumholder eine Multifunktionshalle braucht – auch um die stark sanierungsbedürftige Westrichhalle abzulösen –, hat jüngst den Verbandsgemeinderat beschäftigt und für Diskussionen gesorgt (die NZ berichtete). Am Ende stand der Beschluss, in den Ortsgemeinden den Bedarf abzufragen. Nun hat der VfR Baumholder, der als mit Abstand größter Verein der VG auf eine solide Hallenstruktur angewiesen ist, in einem Pressegespräch eine klare Antwort gegeben.