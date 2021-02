Verwaltung schaut sogar im Duden nach: Forsters Fragen zu Helmut-Kohl-Europaplatz beantwortet

Erneut ist der Helmut-Kohl-Europaplatz in Oberstein Thema im Stadtrat: Am Mittwoch, 17. Februar, 17.30 Uhr, geht es in der Messe um die geplante Teilnahme am Bundesprogramm zur Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel, in dessen Zusammenhang der Platz umgestaltet werden soll. Es winkt eine Bundesförderung in Höhe von mehr als einer halben Million Euro: für OB Frank Frühauf eine der besten Nachrichten des so schwierigen vergangenen Jahres und eine Alternative zur Entscheidung des Stadtrates in seiner Mai-Sitzung, dass das umstrittene Projekt im Rahmen des Aktive-Stadt-Programms nicht weitergeführt werden soll.