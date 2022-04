Verunreinigtes Trinkwasser: Abkochgebot gilt jetzt für den ganzen Kreis Birkenfeld

Die Leitstelle Bad Kreuznach hatte zunächst am Donnerstag vor Verunreinigungen im Trinkwasser durch Keime gewarnt. Betroffen waren zunächst nur die Gemeinden im Reidenbachtal. Am Donnerstagnachmittag verhängte das Gesundheitsamt dann als Vorsichtsmaßnahme auch ein Abkochgebot für Teile der Stadt Idar-Oberstein. Am Karfreitag wurde die Warnung samt Abkochgebot dann aufgrund eines weiteren positiven Befunds auf den ganzen Landkreis Birkenfeld ausgeweitet.

Bis auf Weiteres wird empfohlen, Leitungswasser abzukochen, bevor es zum Trinken oder in der Küche verwendet wird. Die Warnung kann erst nach zwei negativen Proben aufgehoben werden, frühestens am Ostersonntag.

Festgestellt worden war die Verkeimung zuerst in der Kita in Sien. Aufgrund des weiteren Befundes am Karfreitag ordnete das Gesundheitsamt an, das Abkochgebot bis auf weiteres auf das gesamte Versorgungsgebiet der Steinbachtalsperre auszuweiten. Dies betrifft neben der Stadt Idar-Oberstein die Verbandsgemeinden Birkenfeld, Baumholder und einen Teil der VG Herrstein-Rhaunen.