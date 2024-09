Plus Idar-Oberstein

Verteidigungsminister Pistorius besucht Artillerieschule Idar-Oberstein: „Feuerbefehl“ für die Medien

i Oberst Olaf Tuneke überreichte zum Abschied eine heilige Barbara, die Schutzpatronin der Feuerwerker und Kannoniere. Foto: Stefan Conradt

Großer Medienauflauf in der Rilchenbergkaserne: Beim Besuch von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius in der Artillerieschule Idar-Oberstein standen Vertreter aller großer Fernsehsender, vieler überregionaler Tageszeitungen und der Presseagenturen Schulter an Schulter, um dem SPD-Politiker möglichst nahezukommen.