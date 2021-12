Versuchter Überfall auf Aral-Tankstelle in Weierbach: Täter auf der Flucht

Bei einem versuchten Überfall auf die Aral-Tankstelle Weierbach am Donnerstagabend kurz vor 19 Uhr wurde niemand verletzt. Nach ersten Erkenntnissen entstand auch kein Schaden.

Der vermummte Täter hatte versucht, an den Inhalt der Kasse zu kommen, scheiterte aber am Corona-Plexiglasschutz und der Kassiererin, die sich schnell in Sicherheit brachte und nach Hilfe rief. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Täter nicht bewaffnet.

Er wird als etwa 1,75 Meter groß, mit schlanker Statur beschrieben. Er habe „gebrochen Deutsch“ gesprochen. Der Mann flüchtete zu Fuß in Richtung Fischbach/Weierbach. Seitens der Polizei gibt es bisher noch keine Erkenntnisse zu seiner Identität.