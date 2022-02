Versuchter Raubüberfall in Nonnweiler: Sowohl Opfer als auch Angreifer verletzt

Ein 24-Jähriger ist am Samstagabend gegen 19.30 Uhr bei einem Spaziergang mit einer 26-jährigen Frau aus Nonnweiler auf einem Waldweg in der Nähe der Hochwaldgemeinde von hinten angegriffen worden. Nach Auskunft der zuständigen Polizeiinspektion (PI) Nordsaarland hatte ein zunächst unbekannter Mann dem 24-Jährigen mit einem Holzstiel mehrfach auf den Kopf geschlagen und von diesem die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert.

Der 24-Jährige habe sich aber unter Einsatz eines mitgeführten Messers zur Wehr setzen können, und er verletzte den Angreifer, der dann die Flucht ergriff. Das 24-jährige Opfer der Attacke musste aufgrund seiner Kopfverletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter verliefen zunächst ergebnislos. Gegen 22 Uhr wählte der 31-jährige Täter aus Nonnweiler allerdings aufgrund seiner erlittenen Verletzungen den Notruf und zeigte sich hierbei bereits geständig.

Dieser musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Trier eingeliefert werden, wo dem Angreifer auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem schweren Raub gegen den 31-Jährigen eingeleitet.

Darüber hinaus meldet die PI Nordsaarland, dass in Nonnweiler zwischen Freitag, 12 Uhr, und Samstag, 13.45 Uhr, in zwei Häuser in der Pfarrer-Ebertz-Straße eingebrochen wurde. Zur Aufklärung dieser Straftaten bittet die Polizei unter Telefon 06871/900 10 um Hinweise.