Birkenfeld

Versuchte sexuelle Nötigung: Unbekannter hält 14-Jährige auf ihrem Schulweg fest

Opfer einer versuchten Freiheitsberaubung und versuchten sexuellen Nötigung ist eine 14-jährige Schülerin am Montag zwischen 7.35 und 7.45 Uhr an der Unterführung am Talweiher geworden. Der unbekannte Täter hielt das Mädchen auf seinem Weg zur Schule von hinten fest und versuchte es in Richtung eines ehemaligen Gartencenters zu zerren. Durch die mehrfache Äußerung „Komm mit“ forderte er von der Jugendlichen, ihm zu folgen.