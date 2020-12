VG Birkenfeld/Baumholder

Das Edeka-Decker-Team mit Märkten in Hoppstädten-Weiersbach und der betriebszugehörigen Cateringfirma Rolling Cooks hat ab sofort eine neue Lösung zur Essensbelieferung von Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen geschaffen. Sie richtet sich an Bürger aus den Verbandsgemeinden Birkenfeld und den westlichen Orten in der VG Baumholder, die zur Risikogruppe gehören und möglicherweise allein ohne Familie im Umfeld leben.