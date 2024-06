Plus Kreis Birkenfeld Vernetzung in der VG Herrstein-Rhaunen: Ein Dichter plant im Hunsrück das neue Deutschland Von Niels Heudtlaß i Wenn sich ein bekannter Rechtsextremer wie der Heilbronner Steuerberater Michael Dangel (links) und Frank Dumke (rechts), ein offenbar zumindest ähnlich denkender Mann aus dem Kreis Birkenfeld, vor einer Gaststätte in einem Ort der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen treffen und die „Deutschen, die es noch sein wollen“ einladen, wirft das Fragen auf. Foto: Nahe Zeitung Wurde bei einer Veranstaltung in der VG Herrstein-Rhaunen dazu aufgerufen, sich der „bundesrepublikanischen Ordnung“ zu widersetzen? Ein Vernetzungstreffen unter dem Titel „Hunsrück Forum“ am 8. März wirft Fragen auf. Als Redner geladen war der rechtsextreme Heilbronner Steuerberater Michael Dangel. Lesezeit: 9 Minuten

Kaum einer wusste vorab, wer sich am 8. März in der Verbandsgemeinde (VG) Herrstein-Rhaunen treffen würde. Denn für eine Veranstaltung in einer Gaststätte wurde nur in geschlossenen Netzwerken geworben. Ein Infoblatt, überschrieben mit dem Namen „Hunsrück Forum“ – der Untertitel lautet „Nur der organisierte Wille bedeutet Macht“ – lud in ...