Rhaunen

Vermisster 75-Jähriger aus Seniorenheim in Rhaunen tot aufgefunden

Seit den frühen Morgenstunden des Freitag war in der Seniorenresidenz „Idarwald“ in Rhaunen der 75-jährige Gerhard Herbert Fritz vermisst worden. Am Morgen wurde er in der Nähe tot aufgefunden.