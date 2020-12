Archivierter Artikel vom 27.03.2020, 13:01 Uhr

Idar-Oberstein

Vermisste Özden Kurt wohlbehalten gefunden: Idar-Obersteinerin hielt sich im Bereich Andernach auf

Positive Nachrichten sind in diesen Zeiten selten, umso schöner, wenn es dann doch mal eine gibt: Die in Idar-Oberstein seit Donnerstag, 19. März, vermisste Özden Kurt ist am Freitag wohlbehalten im Bereich Andernach angetroffen worden.