Plus Idar-Oberstein Verleihung des Schmuck und Edelsteinpreises in Idar-Oberstein: Thema „Legenden“ reizte nur wenige Designer Von Kurt Knaudt i Die Jury brauchte nur knapp zwei Stunden, bis sie Preise und Belobigungen vergeben hatte. Sehr zielstrebig agierten auch (von links) Natalie Ruppenthal-Völker, Julian Schmitz-Avila und Oberbürgermeister Frank Frühauf. Foto: Hosser Die Verantwortlichen beklagten eine schwache Teilnehmerzahl beim Schmuck- und Edelsteinpreis. So entschied sich die Jury schnell. Die war mit internationalen Größen der Branche und einem TV-Prominenten hochkarätig besetzt. Lesezeit: 3 Minuten

Die Jury war sich schnell einig: In der rekordverdächtigen Zeit von knapp zwei Stunden entschied sie am Donnerstagmorgen, wer die Preise und Belobigungen beim 54. Schmuck- und Edelsteinpreis und beim 35. Nachwuchswettbewerb bekommt. Dass die Juroren so flott fertig waren, lag zum einen daran, dass sie sehr zielstrebig vorgingen, zum ...