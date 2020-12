Verkehrsunternehmen bieten wieder nahezu normales Angebot: Busse und Bahnen im Kreis Birkenfeld fahren in die Normalität

Ab Montag, 4. Mai, wird das Verkehrsangebot der Busse und Bahnen im Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN) weitgehend wieder so wie im Regelfahrplan an Schultagen gefahren. Lediglich der Spät-, Wochenend- und Freizeitverkehr bleibt weiter eingeschränkt. „Wenn wieder eine größere Zahl von Schülern zum Unterricht erscheint, werden wir unser Fahrplanangebot wieder deutlich erhöhen. Da weniger Fahrgäste als zu Vor-Corona-Zeiten mit den Bussen und Bahnen unterwegs sind, steht derzeit ein deutlich größeres Platzangebot zu Verfügung“, so RNN-Geschäftsführerin Silke Meyer. Abweichungen vom Regelfahrplan gibt es dann noch unter anderem beim RE 17 Koblenz–Bad Kreuznach–Kaiserslautern, bei der RB 34 Baumholder–Kirn und in den Stadtbussen Idar-Oberstein. Die Wochenendspätbusse der Linien 241, 330, 643, 650 und 660, viele Spätzüge sowie die saisonalen Ausflugsverkehre verkehren weiterhin nicht.

„Auch wenn in den Bussen der Vordereinstieg weiterhin geschlossen bleibt, besteht unverändert die Pflicht zum Fahrkartenkauf, mit der die Fahrgäste einen wichtigen Betrag zur Finanzierung des Bus- und Bahnangebotes beitragen“, so Meyer weiter. RNN-Einzel- bis Tageskarten lassen sich unterwegs leicht per Smartphone mit der App ‚DB-Navigator‘ kaufen. RNN-Einzel- bis Monatskarten sind an den Automaten am Start- oder Zielort erhältlich oder in den Kundenbüros der Verkehrsunternehmen, von denen nach und nach immer mehr wieder öffnen.

Die Idar-Obersteiner Stadtbuslinien 301 und 303 bis 307 verkehren weiterhin nur stündlich mit ergänzenden Fahrten zu Schulzeiten. Die Linie 302 verkehrt morgens von 6 bis 11 Uhr stündlich und danach halbstündlich.

Alle Regionalbuslinien im Landkreis Bad Kreuznach und Birkenfeld, egal ob von ORN/DRM, Westrich- oder Schererer-Reisen gefahren, verkehren wieder nach dem Regelfahrplan an Schultagen. Es wird auf der Buslinie 260 weiterhin am Wochenende der Zwei-Stunden-Takt gefahren, da die saisonalen Wochenend-Verstärkerfahrten der Linie 260 wie auch die Draisinen noch nicht verkehren. Ebenso entfallen die Wochenend-Spätbusse auf der Buslinie 330 zwischen Neubrücke und Birkenfeld nach 23 Uhr sowie auf der 241 nach 22.30 Uhr zwischen Bad Kreuznach und Rüdesheim.

Einige ab 4. Mai noch bestehende Abweichungen vom Regelfahrplan an Schultagen werden erst in den nächsten Tagen in der RNN-Fahrplanauskunft enthalten sein. Infos zu den Fahrplänen ab 4. Mai gibt es unter der Adresse www.rnn.info und am RNN-Infotelefon unter der Nummer 06132/789.622.