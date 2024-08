Plus Idar-Oberstein Verkehr zwischen Messe und Nahbollenbach rollt wieder – Aber die nächste Baustelle droht Von Stefan Conradt i Am Dienstagmorgen hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) die Sperrschilder im Kreisverkehr Burger King/bft-Tankstelle abgeräumt und die Kehrmaschine auf den Weg geschickt.​ Foto: Stefan Conradt Freie Fahrt in Nahbollenbach – zumindest bis Mittwochabend: Am Dienstagmorgen hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) die Sperrschilder im Kreisverkehr Burger King/bft-Tankstelle abgeräumt und die Kehrmaschine auf den Weg geschickt. Seither läuft der Verkehr wieder wie gewohnt vom Gewerbepark in Richtung Nahbollenbach und umgekehrt. Lesezeit: 1 Minute

Das wird auch so bleiben – allerdings beginnen am Donnerstag die Fräsarbeiten am Kreisel unterhalb des B 41-Überfliegers – erneut unter Vollsperrung, was zu weiteren Einschränkungen führen wird. Auch dort wird die Fahrbahn erneuert, wofür gut eineinhalb Wochen eingerechnet sind. Der LBM verspricht sich von der Freigabe des Burger King-Kreisels eine erhebliche ...