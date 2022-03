Mit der Forstsetzung und dem Abschluss der Arbeiten für die Südwestspange, also der neuen Mittelanbindung an die B 41, wird es nicht getan sein. In Birkenfeld sollen noch in diesem Jahr zwei weitere Straßenbauprojekte ins Rollen kommen. Die eine Baustelle wird an einer von Einkaufsmärkten gesäumten Straße vorbeiführen, die andere Straße führt zum ältesten Gemäuer, das es in der Kreisstadt gibt.