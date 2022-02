Ob Neubaugebiet oder Kitaträgerschaft – die Gemeinde Heimbach hat 2022 so manches Projekt auf der Agenda. Auch einige Termine, die in den vergangenen Jahren der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen sind, sollen wieder Eingang in den Kalender finden. Die Nahe-Zeitung hat nachgehört, was im Detail geplant ist.