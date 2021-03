In der Nacht zum Sonntag herrschten noch Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt. Das mag nicht nur einen Markthändler davon abgehalten, sein Obst und Gemüse auf dem ersten Regionalmarkt in diesem Jahr in Veitsrodt anzubieten. Auch der Besuch war nicht sonderlich groß und hätte ein wenig besser sein können. Dadurch kam auch das eine oder andere Schwätzchen viel zu kurz oder fiel gänzlich aus.