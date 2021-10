Sötern

Verfolgungsfahrt im Nordsaarland: Polizei sucht Fahrer eines grünen Mazda mit WND-Nummer

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Nordsaarland wollte am Samstagmorgen um 8.20 Uhr auf einem Tankstellengelände in Nonnweiler-Otzenhausen den Fahrer eines grünen Mazda mit WND-Kreiskennzeichen kontrollieren. Der Fahrer flüchtete hierauf mit überhöhter Geschwindigkeit. Am Ortseingang von Sötern brachen die Polizeibeamten die Verfolgungsfahrt ab, um Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer zu vermeiden.