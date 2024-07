Plus Idar-Oberstein

Verein für Rassenhunde Oberstein feiert 100-Jähriges: Vierbeiner sollen sich wohlfühlen

i Claudia Schmidt (von links), Nadine Quint , Regina Kunz-Zwetsch,Philipp Knapp, Uwe Schumacher, Jennifer Biehl,Dimitri Peters, Petra Schüttler, Jürgen Riske, Doris Knoff und Leistungsrichter Bernd Wirth bei der Hundeprüfung im Mai: Alle haben bestanden.

Foto: Tobias Rhein

Der Verein für Rassenhunde Oberstein wird 100 Jahre alt: ein Geburtstag, der am Samstag, 20. Juli, ab 10 Uhr groß gefeiert wird. Der Verein wurde am 15. September 1924 gegründet. Damals fanden sich zehn in Oberstein wohnende Bürger zusammen, um in der Gastwirtschaft August Klein in der Bahnhofstraße einen Verein für ihr Hobby zu gründen.