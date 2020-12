Archivierter Artikel vom 15.03.2020, 08:02 Uhr

Frauenberg

Verdächtige Geräusche gehört: Hausbewohner verhindern Einbruch in Frauenberg

Zwei bisher unbekannte Täter haben am Samstagabend um kurz nach 23 Uhr versucht, in ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Frauenberg einzubrechen. Die Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Haus. Sie hatten nach Auskunft der Polizei verdächtige Geräusche vernommen und störten die Täter, bevor diese eine Tür aufbrechen konnten.