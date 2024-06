Plus VG Birkenfeld Verbandsgemeinderatswahlen in der VG Birkenfeld: Die Freien Wähler sind der große Wahlsieger Von Niels Heudtlaß i Für die Verbandsgemeinde Birkenfeld wurde ein neuer Rat gewählt: Darin wird nach wie vor die CDU als stärkste Kraft vertreten sein. Foto: Benjamin Werle CDU, SPD und Grüne verlieren Sitze. Die Freien Wähler legen kräftig zu. Das sind die Ergebnisse der Verbandsgemeinderatswahlen in der VG Birkenfeld. Lesezeit: 3 Minuten

Die Ergebnisse der Wahl zum VG-Rat in der Verbandsgemeinde Birkenfeld stehen fest. Die CDU (32,9 Prozent) bleibt mit elf Sitzen stärkste Kraft im Rat. Trotzdem kann das Wahlergebnis für die Christdemokraten als Niederlage bezeichnet werden. In der vergangenen Legislatur stellte die Partei noch 13 Sitze, verliert also zwei. Auch die SPD ...