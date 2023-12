Verbandsgemeinde Birkenfeld: Wasserpreis steigt 2023 weniger stark an

Von insgesamt vier Vorschlägen setzte sich am Ende der gemeinsam von CDU, SPD und LUB getragene Antrag deutlich durch: Der VG-Rat hat in seiner jüngsten Sitzung die Gebühren festgesetzt, die die Haushalte in der Stadt Birkenfeld und den 30 umliegenden Orten im nächsten Jahr für die Trinkwasserversorgung und die Abwasserbeseitigung bezahlen müssen. Wichtigstes Ergebnis: Die Teuerung fällt geringer aus als gedacht.