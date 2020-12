Idar-Oberstein

Mit der bundesweiten Aktion „Night of Light“ machten am Montagabend die zahlreichen Firmen für Veranstaltungstechnik auf ihre Situation aufmerksam – mehr als 8000 markante Gebäude, meist solche, in denen Veranstaltungen stattfinden, wurden hierzu rot beleuchtet. In Idar-Oberstein waren das die Diamant- und Edelsteinbörse, ein gegenüberliegendes Gebäude sowie das Parkhotel, das von Bernd Schnur, der die Firma für Veranstaltungstechnik „lautunddeutlich“ betreibt und unter anderem bei Events wie dem Prämienmarkt oder dem Herbstmarkt in Veitsrodt im Einsatz ist, beleuchtet wurde.