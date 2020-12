Veitsrodt

Am kommenden Wochenende, an dem eigentlich der Prämienmarkt stattfinden sollte, veranstalten die Ortsgemeinde Veitsrodt und die Interessengemeinschaft Veitsrodter Prämienmarkt (IVP) einen Lecker-Schmecker-Maad, eine kulinarische Drive-in-Meile auf dem Marktgelände. Die Besucher erhalten an rund einem Dutzend Ständen typische oder ausgefallene Jahrmarktsleckereien wie Würstchen, Grillsteaks, Burger, Crêpes, Pommes frites, Räuberpfanne, asiatische Gerichte, Flammkuchen, Tortellini, Räucherlachs oder Softeis.