Plus Veitsrodt Veitsrodter Prämienmarkt: Classic Rock, Achterbahn und Pferderennen Von Günter Weinsheimer i Die Stipshausener Band Hot Stuff lässt es auf dem Prämienmarkt mit Rock aus verschiedenen Jahrzehnten krachen. Foto: Bernd Hoffmann/Hot Stuff Ein abwechslungsreiches Programm bietet der Prämienmarkt vom 12. bis zum 15. Juli. Worauf Besucher sich freuen können. Lesezeit: 3 Minuten

Was die Stimmung und Unterhaltung angeht, da ist der musikalische Teil das Salz in der Suppe des viertägigen Veitsrodter Prämienmarktes von Freitag, 12., bis Montag, 15. Juli. Insgesamt sind es 18 Bands, Musikgruppen, Musikvereine und Solokünstler, die im großen Festzelt, in der Markthalle, auf der Freilichtbühne oder auf dem Marktgelände ...