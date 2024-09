Plus Veitsrodt Veitsrodter Herbstmarkt lockt viele Besucher: Die Schweizer Käsespätzle waren heiß begehrt Von Günter Weinsheimer i Bei blauem Himmel nutzten viele Menschen die Gelegenheit, den Herbstmarkt in Veitsrodt zu erkunden. Fotos: Günter Weinsheimer Foto: Günter Weinsheimer Der Veitsrodter Herbstmarkt mit 130 Verkaufsständen bot viel für die Besucher. Besonder die Oldtimertraktoren begeisterten die Zuschauer. Lesezeit: 2 Minuten

Schönstes Spätsommerwetter rief am Wochenende viele Gäste aus nah und fern zum traditionellen Herbstmarkt auf das Veitsrodter Marktgelände, was auch Ortsbürgermeisterin Julia Hagner, IVP-Vorsitzender Jürgen Schneider und Axel Göttmann (Vorsitzender des Renn- und Pferdezuchtvereins) als Veranstalter-Trio freute. „Die Besucherzahlen können wir nie genau ausmachen. Wir orientieren uns da an der ...