Veitsrodt ist um einige (tierische) Mitbürger reicher

Auch am Weiher ins Veitsrodt haben Nilgänse Einzug gehalten, wie diese Aufnahme von NZ-Leserin Anne Müller beweist. In den vergangenen Jahren haben sich die Entenvögel, die ursprünglich aus Afrika stammen und an Binnenseen und Flüssen leben, immer weiter in Europa ausgebreitet. Menschenscheu sind die Nilgänse, die leicht an dem charakteristischen dunklen Fleck um die Augen zu erkennen sind, dabei überhaupt nicht.