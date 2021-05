Hettenrodt

Vandalismus in Hettenrodter Grillhütte: Unbekannte schlagen mit Axt auf Gegenstände ein

Bislang unbekannte Täter haben – so mutmaßt die Polizei – in der Nacht auf Donnerstag wohl zu tief ins Glas geschaut. In einer Grillhütte in der Nähe des Gemeindehauses Hettenrodt schlugen sie mit einer dort aufgefundenen Axt auf diverse Gegenstände ein.