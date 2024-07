Plus Herrstein/Bundenbach

Uwe Weber über die Zukunft der Bundenbacher Fossilien: Das wird ein ziemlicher Kraftakt

Von Kurt Knaudt

i VG-Bürgermeister Uwe Weber ist sich mit der Bundenbacher Ortsbürgermeisterin Verena Mächtel einig: Die weltberühmten Fossilien aus dem „Tal der Jahrtausende“ werden bisher deutlich unter Wert verkauft. Beim Fachsymposium hatte Sammler Gregor Beicht der Ortsgemeinde eine Vitrine mit Seelilien geschenkt. Foto: Kurt Knaudt

Die Fossilien aus Bundenbach sind weltberühmt. Doch werden sie in der Region nicht ausreichend vermarktet? Interview mit dem Bürgermeister der VG Herrstein-Rhaunen zu der Frage: Was lässt sich aus den Fossilienfunden in Bundenbach machen?