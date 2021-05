US-Flugzeug lässt 64,5 Tonnen Treibstoff ab: Erneuter Kerosinregen über Hunsrück und Pfälzerwald

Nach Angaben der Initiative Pro Pfälzerwald handelte es sich um eine Lockheed C-5 Galaxy, eines der größten Flugzeuge der Welt, die am frühen Abend in Ramstein in Richtung Westen gestartet war. Sie habe danach über dem Saarland, dem Hunsrück und der Pfalz mehrere Schleifen gezogen und Treibstoff abgelassen. Gegen 20.30 Uhr sei sie wieder in Ramstein gelandet. Bei dem Vorfall soll es sich laut Luftfahrtbundesamt um den ersten großen Ablass seit dem 1. November 2019 handeln. Damals waren 30 Tonnen Kerosin von einem Zivilflugzeug über dem Pfälzerwald abgelassen worden. Zwischenzeitlich habe es über der Region nur drei „Testablässe zu Wartungszwecken“ mit kleineren Mengen gegeben, so die Behörde.