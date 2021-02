US-Armee meldet erneut zehn Infizierte – Inzidenz weiter jenseits der 100er-Marke

Neu angesteckt mit dem Coronavirus haben sich drei Personen aus dem Kreis Birkenfeld, das meldet das Gesundheitsamt am Donnerstag. Aus der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen zwei Männer (37 und 53 Jahre), aus Birkenfeld ein 63-Jähriger. Allerdings hat die US-Armee zehn weitere Infizierte gemeldet. Vor allem deshalb verharrt die Sieben-Tage-Inzidenz vorbehaltlich nachträglicher Korrekturen bei einem Wert von 101,3. Der Landesdurchschnitt liegt aktuell bei 47,4.

Am Freitag fallen die ersten 22 der insgesamt bisher 60 US-Infizierten aus dieser Rechnung, was zu einer niedrigeren Inzidenz führen sollte – wenn nicht wieder neue Fälle hinzukommen.

Von den bislang 1639 Infizierten im Landkreis (ohne US-Armee) sind 74 an den Folgen des Coronavirus verstorben, 1327 gelten als genesen und 238 als akut infiziert. Das Klinikum Idar-Oberstein versorgt aktuell 16 Covid-19-Patienten sowie vier Verdachtsfälle stationär. Lichtblick: Niemand muss auf Intensivstation behandelt werden. Das Elisabeth-Krankenhaus in Birkenfeld meldet einen Verdachtsfall auf der Isolierstation. In häuslicher Absonderung befinden sich derzeit laut Gesundheitsamt neben den 238 aktuell Infizierten rund 450 Kreiseinwohner.