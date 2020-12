Kaiserslautern/Baumholder

Die U.S. Army Garnison Rheinland-Pfalz, zu der auch der Stützpunkt in Baumholder gehört, hat einen neuen Kommandeur, der ihre vielfältigen Zuständigkeiten überwacht. Oberst Vance J. Klosinski übernahm am Mittwoch in einer Zeremonie die Führung von seinem Vorgänger Oberst Jason T. Edwards. Klosinski empfing die Garnisonsflagge von Tommy Mize, dem Direktor des Installation Management Command-Europe.