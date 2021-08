Den beiden Angeklagten Verhaltensauffälligkeiten vorzuwerfen, ist eine relativ harmlose Umschreibung für das, was sie sich in der Vergangenheit geleistet haben. Seit einem Jahr wohnen sie in Hoppstädten-Weiersbach, ihr Auftreten hat zu mehreren Polizeieinsätzen geführt, in manchen Geschäften haben sie Hausverbot, halten sich aber nicht daran.