Birkenfeld

Die Kreisstadt verliert ein weiteres traditionsreiches, familiengeführtes Fachgeschäft. Nach rund 70 Jahren wird Ende Januar die Buchhandlung Peter Thiel in der Birkenfelder Friedrich-August-Straße 9 am Kreisel für immer ihre Pforten schließen. Inhaberin Ursula Thiel wird dann zu ihrem Sohn und dessen Familie in die Nähe von Mannheim ziehen.