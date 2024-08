Plus Langweiler Urlaub wie in Schweden oder Kanada: In Langweiler entsteht ein Blockhausdorf Von Stefan Conradt i Die bestehenden Steinbach Lodges im Langweilerer Neubaugebiet sind bei Urlaubern sehr beliebt. Zu den drei bestehenden Ferienhäusern (Foto) kommen jetzt vier und später weitere drei hinzu. Foto: Stefan Conradt Baubeginn im Steinbach-See-Village. Vier weitere Blockhäuser entstehen am Ortsrand mit allem erdenklichen Luxus. Sie bieten einen atemberaubenden Panoramablick. Lesezeit: 4 Minuten

Urlaub machen wie in Kanada oder Schweden, in einem luxuriösen Blockhaus mit offenem Kamin, Sauna, Whirlpool und einem weiten Blick über Wälder und auf einen See. Dafür muss man nicht weit fahren – das gibt es seit ein paar Jahren bereits in Langweiler. Und ab dem kommenden Frühjahr in verschärfter ...