UPDATE: Idar hat wieder Trinkwasser – Rohrbrüche sind repariert

Am Donnerstagmorgen kam es in der Bismarckstraße (Foto) und in der Hauptstraße im Stadtteil Idar zu Wasserrohrbrüchen, wodurch weite Teile des Stadtteils ohne Wasserversorgung waren. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Stadtwerke arbeiteten mit Hochdruck an der Reparatur der Defekte, am frühen Nachmittag waren die Arbeiten so weit fortgeschritten, dass die Wasserversorgung nur noch in Teilen der Hauptstraße unterbrochen war und die restlichen betroffenen Bereiche des Stadtteils Idar wieder versorgt wurden.

Etwa gegen Mitternacht wurden die Reparaturarbeiten am Wasserrohrbruch in Idar fertig gestellt, somit war die Wasserversorgung für alle Anwohnerinnen und Anwohner im Stadtteil wieder hergestellt.