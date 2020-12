Idar-Oberstein

Große Freude löst dieser dritte Platz aus: Bronze beim vom Land unterstützten Juniorwettbewerb sicherte sich die Schülerfirma „Gjunk“ vom Göttenbach-Gymnasium mit dem Angebot „Upcycling von Weggeworfenem“. Sieger wurde die Schülerfirma „Susty Sensation vom Franziskus-Gymnasium Nonnenwerth in Remagen. Sie überzeugte die Jury mit ihrem plastikfreien Shampoo und einer souveränen Präsentation ihrer Strategien und Ziele. Der erste Platz qualifiziert die Schüler aus Remagen für die Teilnahme am Bundeswettbewerb am 16. Juni. Auf dem zweiten Platz landete Fixsumm von der selben Schule mit einer umweltfreundlichen und wiederverwendbaren Frischhaltefolie.