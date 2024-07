Plus Buhlenberg Unwetter trifft Buhlenberger Festival: Evakuierung beendet „Rock in Buhlo“ vorzeitig i Track-Attack-Sänger Jens zeigte sein Können nicht nur am Mikrofon, sondern auch an der Seifenblasenkanone. Foto: Diana Grandmaire Das Buhlenberger Festival fand zum ersten Mal statt. Ein gelungener Auftakt zog rund 500 Zuschauer in die Ortsgemeinde. Doch am Samstag schlagen Unwetter und Diebe zu. Lesezeit: 3 Minuten

Zum ersten Mal hat der Kulturverein Buhlenberg am vergangenen Wochenende das „Rock in Buhlo“-Festival veranstaltet. Doch schon vor Festivalstart wurde der Kulturverein zu seiner Premiere mit schlechten Wetterprognosen für den Samstag konfrontiert. Der Vorstand sei sich allerdings einig gewesen, das Risiko eines witterungsbedingten Abbruchs in Kauf zu nehmen und die ...