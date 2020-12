Kreis Birkenfeld

Die Tourist-Information Edelsteinland hat mehrere Initiativen gestartet, mit der sie als Soforthilfe sowohl die Leistungsträger als auch kreativen Betriebe in der Region in dieser schwierigen Zeit unterstützen möchte. Da die Unterkunftsbetriebe, wie alle touristischen Leistungsträger, besonders schwer von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise betroffen sind, hat sich die Tourist-Info in Abstimmung mit dem Idar-Obersteiner Oberbürgermeister Frank Frühauf, Uwe Weber, dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen, und dem Edelsteinland- Marketingbeirat darauf verständigt, bis Ende 2021 auf ihre vertraglich festgelegte Provision zu verzichten, wenn Gäste direkt bei ihr oder über die Internetseite www.edelsteinland.de buchen.