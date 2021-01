Unterricht in der Schule: nur ein Missverständnis

Idar-Oberstein

Ein Missverständnis schlug dieser Tage an der Berufsbildenden Schule (BBS) Idar-Oberstein hohe Wellen: Während angesichts der Corona-Beschlüsse aktuell für alle Schüler Fernunterricht stattfindet, stiftete eine Meldung auf der Internetseite der BBS Idar-Oberstein bei einigen Schülern und besorgten Eltern Verwirrung: Es gab bis Sonntag einen Hinweis, dass die Schüler des Berufsvorbereitungsjahres und der Berufsfachschule 1 ab dem 4. Januar, also nach den Ferien, in die Schule kommen müssen und dass die Anwesenheit in der Schule nach dem üblichen Stundenplan gelte sowie Fehlzeiten dokumentiert würden. „Das ist natürlich so nicht richtig und wurde nach einem Hinweis der Schulaufsicht nun auch auf der Internetseite entsprechend korrigiert. Auch wurden die Schulleitung und die Eltern entsprechend aufgeklärt“, stellt die Pressestelle des rheinland-pfälzische Bildungsministeriums auf Anfrage unserer Zeitung klar.