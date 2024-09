Plus Birkenfeld

Unterirdische Geheimnisse des Hunsrücks: Ausstellung in Birkenfeld eröffnet

Von Ingrid Raagaard

i Jürgen Cullmann, Sabine Theis-Schneider und Sebastian Caspary (rechts) vor den überirdisch anmutenden Fotografien der unterirdischen Schauplätze. Foto: Ingrid Raagaard

Mehr als 100 Gäste haben sich in die Räume des Kunstvereins Obere Nahe in Birkenfeld gedrängt, als am Sonntag die Fotoausstellung „Unterirdisch“ eröffnet wurde. Die zahlreichen Besucher konnten sich über eine Auswahl Fotos freuen, die nicht nur interessant und informativ sind, sondern auch eine fast überirdische Pracht an Farben und Formen zeigen.