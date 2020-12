Idar-Oberstein

So ergeht es aktuell vielen: „Ich muss jetzt von Idar aus mit dem Taxi oder schwarz zum Bahnhof nach Oberstein fahren, einen Einzelfahrschein lösen, um dann mit dem Bus an mein eigentliches Fahrziel in der Vollmersbachstraße fahren zu können. Auf dem Rückweg dann die gleiche Aktion, da ich kein Smartphone besitze, und in der Vollmersbachstraße hat man wie an vielen anderen Stellen des VIO-Netzes keinen Datenempfang.“ Das schreibt uns ein NZ-Leser.