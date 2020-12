Hoppstädten-Weiersbach

Nachdem sowohl die Kreissparkasse (KSK) Birkenfeld als auch die Volksbank (VB) Hunsrück-Nahe ihre personenbesetzten Geschäftsstellen in Hoppstädten-Weiersbach geschlossen hatten und es anschließend entsprechende Umbaumaßnahmen gab, wurde am 1. Juli in den vormals von der KSK genutzten Räumen im Gebäude in der Hauptstraße 7 eine gemeinsame Selbstbedienungsfiliale der beiden Kreditinstitute eröffnet. Schon im Vorfeld hielt sich – wie in der NZ seinerzeit berichtet wurde – unter anderem seitens der Ortsgemeinde und mehrerer Gewerbetreibender die Begeisterung über diesen bundesweit immer noch eher eine Ausnahme darstellenden Reformschritt der zwei hiesigen Banken in engen Grenzen.