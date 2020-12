VG Herrstein-Rhaunen

Das Museum des Archäologieparks Belginum an der Hunsrückhöhenstraße bei Hinzerath und Wederath präsentiert eine Vielzahl archäologischer Objekte, die als Beigabenfunde aus den Gräbern eines von circa 400 vor Christus bis um 400 nach Christus belegten keltisch-römischen Friedhofs unweit der vor- und frühgeschichtlichen Siedlung geborgen wurden. Einen Schwerpunkt der Sammlung bildet die Darstellung der Lebensverhältnisse in diesem einstigen Regionalzentrum an der antiken Überlandverbindung zwischen den Römerstädten Mainz und Trier.