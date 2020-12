VG Herrstein-Rhaunen

Gerade an Weihnachten, insbesondere an Heiligabend, sind Gottesdienste für die Menschen besonders wichtig. „Bevor wir nicht ,O du fröhliche' gesungen haben, ist es noch nicht Weihnachten“, sagt eine Christin. Sie wird in diesem Jahr auf das Singen des traditionellen Liedes verzichten müssen.